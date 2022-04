Le Taraf Dékalé fait son cabaret ! L’Aéronef Lille Catégories d’évènement: Lille

Deuxième étape d’un weenkend concocté par la Cie du Tire-Laine autour du Taraf Dékalé ! Du cirque (acrobaties, voltige) avec les compagnies O’chap et Toron Blues et de la magie (avec la Collectif Habile) et, bien entendu, le moment tant attendu : Le Taraf fait son bal pour les petits et leurs familles!

7€ / 5 € / Gratuit pour les – de 12 ans

2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T20:00:00

