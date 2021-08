Genève Alhambra Genève LE TARAF DE BUCAREST Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

LE TARAF DE BUCAREST Alhambra, 5 octobre 2021, Genève. LE TARAF DE BUCAREST

Alhambra, le mardi 5 octobre à 20:00

**Festival LES NUITS DU MONDE** La venue en Europe de l’Ouest du Taraf de Bucarest constitue plus que jamais un événement exceptionnel. Après de longs mois de confinement, ces musiciens virtuoses se sont réunis pour jouer et chanter de nouveau ensemble la musique tsigane des lăutari (muzica lăutărească țigănească), dénommée aussi musique de faubourg (muzică de mahala), à la mode dans les villes méridionales de la Roumanie durant leur jeunesse. Ce répertoire original a pris forme au début du XXe siècle, par juxtaposition et fusion de plusieurs types de musiques urbaines anciennes ou contemporaines : chansons tsiganes ; musiques grecque, turque, juives, bulgares, albanaises, vocales et instrumentales, populaires et citadines. De la rencontre de ces différentes traditions, s’est peu à peu forgée une forme d’expression singulière, au parfum oriental séduisant… Devenue fort rare, elle est de nos jours particulièrement appréciée par les bucarestois en quête de sonorités qui riment avec l’ouverture de leur pays vers l’Europe occidentale, mais aussi avec leur passé balkanique. —– Mariana Borcea : voix Niculae Dumitru, dit « Ciotoi » : violon, voix Gheorghe Petrescu dit « Ghiță », contrebasse Ștefan Ionel Ionită, dit « Cinoi », accordeon, voix Gheorgheb Răducanu, cymbalu Les ADEM présentent : Le Taraf de Bucarest en concert à l’Alhambra le 5 octobre 2021 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T20:00:00 2021-10-05T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève lieuville Alhambra Genève