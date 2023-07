THE JAZZROOM WITH GONES Le Taquin Toulouse, 14 octobre 2023, Toulouse.

THE JAZZROOM WITH GONES Samedi 14 octobre, 21h00 Le Taquin Tarif : 5 € – debout

En partenariat avec l’Association Mandala Bouge – Le Taquin

★ GONES, DJ

Le parcours en musiques de Gones, DJ et producteur installé à Toulouse, plaide pour lui ! Inspiré par les courants de la black music, navigant entre soul, funk, world music, jazz, house, disco ou broken beat, il bâtit un parcours éclectique, partage la scène avec Alliance Ethnik, IAM, Buckshot LeFonque ou The Roots, mixe dans les clubs parisiens et pour les grandes maisons de mode. Gones orchestrera la soirée The Jazz Room qui mettra en avant les jeunes artistes, pour la plupart originaires du Royaume-Uni, qui ont grandi avec la culture DJ et club, tout comme lui. Et quel lieu mieux que le Taquin pouvait accueillir dans la Ville rose cette approche dynamique et dansante qui puise ses pulsations dans le latin jazz, le hip-hop jazz, l’afro-jazz, le nu-jazz ? Venez danser sur les nouvelles formes du jazz !

