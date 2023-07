LEÇON D’AFRO-JAZZ : PI DJOB & AFROSOULL GANG Le Taquin Toulouse, 11 octobre 2023, Toulouse.

★ Emmanuel Pi Djob, chant, guitare, claviers / Jordan Detouillon, balafon, guitare, chœur / Bénilde Foko, guitare basse, chœur / Sega Seck, batterie, chœur

À l’initiative de l’Association Mandala Bouge, La Leçon de Jazz, création musicale thématique alliant approche pédagogique et concert, revient cette année pour explorer l’Afro-jazz.

Qui mieux que Pi Djob et son AfroSoull Gang — créé voilà une dizaine d’années en Occitanie — pourraient faire vibrer la fibre Afro-jazz ? Ces cinq-là sont les tenants de l’héritage jazz qui a su intégrer des instruments et formes musicales (mélodies, harmonies, arrangements) de l’expérience afro-américaine, entamée dès les années 1920, à des rythmiques typiquement africaines. Deux décennies plus tard, la pratique des Africains issus du continent-mère permettra l’épanouissement de cette nouvelle approche et d’une démarche socio-politique qui s’efforce d’établir un pont entre l’Afrique continentale et l’Afrique diasporique américaine, et entre des peuples confrontés aux mêmes défis d’autodétermination. En définitive, cette bande-son accompagnera les mouvements de dénonciation, de contestation et de révolte des années 1960.

