Le tapis à histoire se dévoile ! La Haye-du-Puits La Haye, samedi 20 avril 2024.

Annick, Geneviève et des habitantes ont mis tout leur cœur à l’ouvrage pour réaliser un superbe tapis à histoire. Nous vous invitons à découvrir le résultat de leur œuvre et à rencontrer ces petites mains lors du vernissage.

11h30 Vernissage du tapis à histoire et rencontre avec les artistes.

10h30 et 16h lectures.

Pour profiter de lectures en avant-première avec ce tapis tout nouveau et tout beau, deux séances vous sont proposées. Dès 3 ans.

Début : 2024-04-20 16:00:00

fin : 2024-04-20

La Haye-du-Puits 5 rue de la libération

La Haye 50250 Manche Normandie mediatheque@la-haye.fr

