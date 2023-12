Concert rock Le Tandem café-vélo Meung-sur-loire Catégorie d’Évènement: Meung-sur-loire Concert rock Le Tandem café-vélo Meung-sur-loire, 26 janvier 2024, Meung-sur-loire. Concert rock Vendredi 26 janvier 2024, 19h00 Le Tandem café-vélo Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T19:00:00+01:00 – 2024-01-26T21:00:00+01:00

Le 26 janvier prochain, à partir de 20h, venez écouter le groupe Alias au Tandem. Repas sur réservation. Le Tandem café-vélo 22 Rue Emmanuel Troulet, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

