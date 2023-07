Bel-Air, d’une sucrerie à la naissance d’un territoire Le Tampon Le Tampon, 16 septembre 2023, Le Tampon.

Bel-Air, d’une sucrerie à la naissance d’un territoire 16 et 17 septembre Le Tampon Inscription par téléphone, ou messagerie, en précisant votre nom et le nombre de personnes.

La visite peut se faire en deux étapes: l’une de une heure environ, sur les lieux des vestiges, parcours de santé, La Pointe-Bel-Air, l’autre, à trois kilomètres de distance, centre ville, dans une salle gracieusement mise à disposition par la municipalité du Tampon: Salle Rita et Charles Beaudemoulin, celle-ci accessible aux personnes handicapées. Dans les deux lieux, des activités sont prévues pour les plus jeunes. L’exposition sera visible dès le 8 septembre 2023, jusqu’à la fin du mois, afin de permettre des visites de groupes scolaires sur le thème de l’esclavage, et de l’engagisme dans le sud, de l’industrialisation; deux cycles de trois mini-conférences de vingt minutes chacune, avec dix minutes d’échanges pour le public, auront lieu le soir, mardi 12 septembre et mardi 19 septembre, de 18h à 20 heures, à destination du grand public, et aussi des enseignants, en lien avec l’histoire du peuplement des hauts du sud, et des cultures vivantes qui en sont issues. Ces présentations se feront en collaboration avec l’association Les Amis de l’Université.

Le Tampon Salle Rita et Charles Beaudemoulin Le Tampon 97430 La Réunion +262 692 318 398 https://belair.hypotheses.org/1862 https://www.facebook.com/pedagolab [{« type »: « email », « value »: « afac974@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100080205993207 »}] Le site de Bel-Air, en aval de Terrain Fleury, a abrité un important foyer de travailleurs autour d’une sucrerie Kerveguen. A l’origine du premier village du Tampon, le coeur de ville a ensuite migré, et la visite propose donc un circuit menant du lieu des vestiges usiniers vers un lieu d’exposition et d’animation en centre ville, ouvert sur trois semaines au public scolaire. Des animations complètent la visite: conférences les mardi 12 et 19 septembre 2023, animations vidéo sur le lieu d’exposition et installation artistique du sculpteur David Nativel. Co-exposition avec association Kartye Lib site de Bel-Air: parking sud de la CAHEB- Coopérative des Huiles essentielles de Bourbon; navettes possibles pour se rendre sur le lieu d’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:00:00+02:00 – 2023-09-16T09:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

image de fonds: iconothèque historique de l’océan Indien