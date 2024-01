D’Amour et d’Eau Fraîche Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, jeudi 15 février 2024.

D’Amour et d’Eau Fraîche D’Amour et d’Eau Fraîche, une performance poétique et musicale de la compagnie À Corps Rompus – Mikael Bernard. Dans le cadre du focus sur le désir. Jeudi 15 février, 20h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) 15€/5€/ SORTIR! 3€

D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE, PERFORMANCE POÉTIQUE ET MUSICALE SUR LE DÉSIR PAR LA CIE À CORPS ROMPUS – MIKAËL BERNARD

Dans le cadre du focus sur le désir

C’est la brûlure de l’amour incandescent, le terrible enfer des ruptures mais aussi le lieu du questionnement de notre désir pour l’autre et de notre incomplétude.

L’objet de cette proposition de la compagnie À Corps Rompus est de traverser des textes contemporains qui ne relèvent pas du théâtre afin d’y explorer leur contenu poétique, rythmique et musical afin d’en créer une version scénique : comme on peut faire feu de tout bois, faisons théâtre de tout texte. Elle mêle textes non théâtraux et musique live afin de créer un objet hybride à mi-chemin entre concert et spectacle.

Auteurs et autrices

Judith Duportail, Platon, Marylin Monroe, Richard Mèmeteau, Élodie Petit, Florian Vörös, Virginia Woolf, Wendy Delorme

Distribution

Performance : Chloé Maniscalco

Performance musicale : Marie-Laure Picard

Collaboration artistique : Stéphane Pisani

Mise en scène : Mikaël Bernard

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.univ-rennes2.fr [{« type »: « link », « value »: « https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/theatre-damour-deau-fraiche »}] Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

