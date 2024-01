Rencontre avec Linda Tuloup et Yannick Haenel Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, jeudi 1 février 2024.

Rencontre avec Linda Tuloup et Yannick Haenel Rencontre avec la photographe Linda Tuloup et l’auteur Yannick Haenel en lien avec l’exposition « Vénus »exposée à la galerie Chambre claire (bât. P). Dans le cadre du focus sur le désir. Jeudi 1 février, 19h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T20:00:00+01:00

RENCONTRE ET LECTURE AVEC YANNICK HAENEL ET LINDA TULOUP

Dans le cadre du focus sur le désir

En lien avec l’exposition photographique Vénus de Linda Tuloup

Avec Yannick Haenel, écrivain et Linda Tuloup, photographe plasticienne.

Ensemble, iels ont publié deux livres : Vénus – où nous mènent les étreintes (Bergger éditions, 2019), La nuit souterraine (éditions Les petites allées, collection Pour dire une photographie, 2023).

Que voyons-nous ?

Ce sera le fil de leur conversation : le mystère de ce qu’on voit. Et ce lien invisible entre l’encre des phrases et celle des photographies. Mais il sera aussi question de désir, d’aube et de crépuscule, de feu, de grotte, de lumière, de nudité, d’effacement, de trace, de révélation. Nous plongerons lentement dans la nuit souterraine dans l’espoir de « remonter vers la lumière ».

« Qu’est-ce qui s’ouvre de lisière en lisière ? Qu’est-ce qui se murmure, ici, de lèvres à lèvres ? Quel est ce chant cru qui ruisselle avec une pudeur si violente ? Je vais serrer si fort tes poignets que nous nous effacerons. Dans les étreintes, le temps jaillit, le monde disparaît pour revenir enfin en tant que monde. Dans les étreintes, nos yeux s’ouvrent comme si nous avions enfin des yeux. Dans les étreintes, la nuit s’éclaire enfin, elle nous fait naître. » Yannick Haenel

Yannick Haenel dirige la revue de littérature Aventures aux éditions Gallimard. Il écrit des romans, dont Le Trésorier-payeur (Gallimard, 2022) ou Tiens ferme ta couronne (Gallimard, 2017, prix Médicis) et des essais sur la peinture, dont Bleu Bacon (Stock, « Ma nuit au musée », 2024) ou La Solitude Caravage (Fayard, 2019).

Linda Tuloup est représentée par la galerie Olivier Waltman (Paris / Londres). Son travail fait l’objet de nombreuses expositions et publications en France et à l’étranger. Dernière exposition solo : Le feu, les pierres (Otto Gallery, Belgique, 2023). Ce sont des rites intimes qui débordent l’espace : des polaroids dont elle passe la matière à la flamme, des pierres sur lesquelles elle révèle ses images, des films photographiques, dont le film FEU (2021).

AVANT LA RENCONTRE

Assistez au vernissage de l’exposition Vénus à 18h à la galerie La Chambre claire.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.univ-rennes2.fr [{« type »: « link », « value »: « https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/rencontre-lecture-linda-tuloup-yannick-haenel »}] Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

rencontre photographie

Hervé Baudat