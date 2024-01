Mardi de l’égalité | Le sexe interdit : la sexualité des français et sa répression Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 31 janvier 2024, Rennes.

Mardi de l’égalité | Le sexe interdit : la sexualité des français et sa répression Mercredi 31 janvier 2024, 18h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Gratuit, sur réservation

Début : 2024-01-31T18:00:00+01:00 – 2024-01-31T19:30:00+01:00

LE SEXE INTERDIT : LA SEXUALITÉ DES FRANCAIS ET SA RÉPRESSION. CONFÉRENCE DE FANNY BUGNON ET PIERRE FOURNIÉ

Dans le cadre du cycle des Mardis de l’égalité et du focus sur le désir

Cette conférence s’appuie sur le travail de longue haleine de deux historien·nes : Pierre Fournié et Fanny Bugnon ont exploré les cartons des archives nationales et départementales pour retrouver les traces de la sexualité des Français·es depuis la fin du Moyen Âge.

Iels dévoilent des documents exceptionnels et inédits sur les tabous de la société française : manuscrits, procès-verbaux, jugement en sorcellerie ou en adultère, traités de médecine et journaux intimes permettent de saisir les mots des Français sur leurs pratiques sexuelles. Iels retracent comment les autorités judiciaires et religieuses ont façonné les normes. Des thèmes en écho aux préoccupations contemporaines : prise en compte du viol et des violences sexuelles, définition des normes, jugement sur l’adultère ou l’homosexualité, liberté sexuelle des femmes, contraception…

Vente de livres

Notre librairie partenaire Comment dire sera présente lors de cet événement

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l'entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes.

conférence mardi de l’égalité

© Man Ray, Lee Miller embrassant une femme, vers 1930. Paris, Centre Pompidou – Musée national d’art moderne