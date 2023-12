Restitution : Itinéraires sensibles Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 22 janvier 2024, Rennes.

Restitution : Itinéraires sensibles Lundi 22 janvier 2024, 13h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Gratuit, sur réservation

Début : 2024-01-22T13:00:00+01:00 – 2024-01-22T14:00:00+01:00

Fin : 2024-01-22T13:00:00+01:00 – 2024-01-22T14:00:00+01:00

Restitution du projet participatif mené par l’Agence Sensible

« Itinéraires sensibles : cartographies subjectives de l’Université Rennes 2 »

En résidence sur le campus Villejean de l’Université Rennes 2 depuis septembre 2023, l’Agence Sensible a accompagné un groupe d’une vingtaine d’étudiant·es issu·es de différentes disciplines (Arts plastiques, Géographie, Design graphique, EUR Caps, Littérature comparée, Sociologie, Communication) pour réaliser un travail de cartographie sensible de l’université.

De l’organisation d’ateliers de collecte permettant de recueillir le ressenti des personnes à la création plastique des cartes, ce projet participatif a permis la réalisation de trois objets artistiques donnant à voir le regard de trois publics qui fréquentent le campus : les étudiant·es, les personnels et les habitant·es du quartier Villejean qui ont un usage de ce territoire. Croisant des données fonctionnelles, des ressentis sensibles et sensoriels et des anecdotes, les cartes donnent à voir les usages différents qui sont faits des espaces, les lieux côtoyés et appréciés et les lieux délaissés, les points de rencontres ou les morcellements, les histoires et les imaginaires qui se cachent derrière chacun d’eux…

Le temps de restitution permettra au public de découvrir ces cartes et les différentes étapes de leur réalisation, ainsi que des travaux réalisés en marge par des étudiant·es issu·es d’autres filières.

Pot convivial

À l’issue de cette restitution, échangez avec les contributeur·rices du projet dans le hall du Tambour.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.univ-rennes2.fr [{« type »: « link », « value »: « https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/restitution-itineraires-sensibles-cartographies-subjectives-luniversite-rennes-2 »}] Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

© Agence sensible