Mardi de l’égalité | Quand le rap croise l’anthropologie visuelle Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 5 décembre 2023, Rennes.

Mardi de l’égalité | Quand le rap croise l’anthropologie visuelle Mardi 5 décembre, 18h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/mardi-legalite-quand-rap-croise-lanthropologie-visuelle

QUAND LE RAP CROISE L’ANTHROPOLOGIE VISUELLE, PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE-CRÉATION D’ANNA CUOMO ET PAUL TRANSON EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION DMZ

Dans le cadre du cycle des Mardis de l’égalité, et en partenariat avec le département de Musique de l’Université Rennes 2

Ce projet de recherche-création rassemble deux chercheur·es, l’anthropologue Anna Cuomo et le doctorant en musicologie Paul Transon, ainsi que l’association DMZ composé du rappeur L’authentique, du réalisateur vidéo Karpet Pixelz, du compositeur Msath et du coordinateur Remizuka.

Les transformations digitales de l’industrie musicale ont placé l’image au centre des stratégies de promotion : les artistes sont devenus des marques à part entière et la musique produite s’accompagne d’un storytelling, d’une identité visuelle et de concepts adossés à des valeurs. Afin d’accroître les ventes des musiques dites urbaines, les images produites par ces industries s’inscrivent dans des codes esthétiques circonscrits à des imaginaires altérisés, qui renforcent bien souvent des frontières symboliques héritées de l’histoire coloniale.

Ce projet de recherche-création consiste en la conception d’un format vidéo hybride, à la croisée du documentaire et du clip. Son but est de construire un pont entre promotion artistique et anthropologie en travaillant un storytelling centré sur le processus de création de l’Authentique et non sur des éléments saillants de différence. Ce travail de recherche, habituellement cantonné aux universités, est ici mis à profit dans la promotion artistique avec un objectif d’innovation sociale.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.univ-rennes2.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/mardi-de-legalite-quandlerap »}] Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

2023-12-05T18:00:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

mardi de l’égalité conférence

Affiche projet