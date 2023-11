Mardi de l’égalité | Paroles et portraits de femmes : des mots sur des maux Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 21 novembre 2023, Rennes.

PAROLES ET PORTRAITS DE FEMMES : DES MOTS SUR DES MAUX, CONFÉRENCE DE PRÉSENTATION DU PROJET AP FEMMES (2022-2024)

Dans le cadre du cycle des Mardis de l’égalité, et en lien avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Table ronde avec Annie Guillerme et Antoine Eveillé, respectivement co-présidente et coordinateur chargé de mission à la FR- CIDFF de Bretagne, et les enseignant·es-chercheur·euses du laboratoire VIPS2 Gaëlle Sempé, Sarah Bellec, François Le Yondre, Noemi Garci Arjona.

Le projet AP Femmes (L’Appropriation de la connaissance de la Parole des Femmes en difficultés et de leur pouvoir d’agir, entre la société civile et la recherche) initié en mars 2022 et lauréat d’un financement de 24 mois de la région Bretagne dans le cadre de l’appel à projets « Recherche et Société » vise dans un premier temps à rapprocher la FR-CIDFF (Fédération Régionale des Centres d’Informations sur les Droits des Femmes et des Familles) de Bretagne et le laboratoire VIPS2 (Valeurs, Identités, Politiques, Socialisations et Sports) de l’Université Rennes 2, autour des problématiques d’égalité femmes-hommes et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Les deux partenaires se sont retrouvés autour d’une volonté de visibiliser à la fois la parole et les trajectoires de femmes en situation de vulnérabilité et/ou victimes de violences et bénéficiaires de l’accompagnement associatif et militant des CIDFF de Bretagne et de mieux saisir les ressorts de leur autonomisation par et dans ce travail d’accompagnement. À la rencontre de ces femmes, différents dispositifs d’accompagnement dans l’accès à l’emploi et aux droits ont été étudiés au fil d’une immersion continue dans le quotidien des professionnelles. La recherche rend compte, à partir de portraits sociologiques, d’expériences plurielles de la précarité et des violences, et de processus d’autonomisation complexes, discontinus et réversibles selon les parcours de vie des femmes, leurs conditions et contextes d’existence et la nature de l’accompagnement associatif.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

