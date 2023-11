Théâtre | Dé-jouer l’addiction Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 20 novembre 2023, Rennes.

Théâtre | Dé-jouer l’addiction Lundi 20 novembre, 18h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Gratuit, sur réversation

DÉ-JOUER L’ADDICTION, THÉÂTRE FORUM BILINGUE FRANÇAIS/LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

Par manque d’accessibilité, les messages de prévention sont souvent moins bien reçus ou intégrés par les sourd·es. Face à ce constat, le Dr Jean Dagron, médecin signant, a eu l’idée de mettre en scène un « théâtre forum ».

Mais qu’est ce qu’un théâtre-forum ? « Sur scène, des comédiens et comédiennes sourd·es et des interprètes jouent une première fois le spectacle, pour que chacun·e en saisisse le sens. Nos scènes disent des situations d’addictions qui ne nous conviennent pas et en dévoilent les enjeux. Comment faire pour changer cela ? Nous rejouons une deuxième fois chaque scène. Dans la salle, qui le souhaite peut venir sur scène pour jouer son point de vue et tenter de faire bouger les choses. Faire forum, c’est s’essayer ensemble pour que demain, les choses ne soient plus tout à fait comme avant. »

Cette pièce interactive sur le thème de l’addiction au tabac, au cannabis et à l’alcool, aborde la prise de conscience de la dépendance, les conséquences sur l’entourage, les situations à risque… S’appuyant sur des témoignages de personnes dépendantes ou de leur entourage, ce spectacle très vivant donne des clés essentielles pour déjouer ou sortir du piège de l’addiction.

Un spectacle proposé en collaboration avec Gudrun Ledegen, enseignante-chercheure en Sciences du Langage, co-directrice du laboratoire PREFICS, Université Rennes 2.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l'entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l'année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

