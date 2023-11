Projection | Les Algues maléfiques Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Rennes, 15 novembre 2023, Rennes.

Projection | Les Algues maléfiques Mercredi 15 novembre, 13h00 Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Gratuit, sur réservation

LES ALGUES MALÉFIQUES, COURT-MÉTRAGE D’ANTONIN PERETJATKO

Focus sur les algues vertes, dans le cadre du cycle Verdoyons !

Un scientifique en combinaison jaune fait des prélèvements d’algues vertes sur une plage bretonne. Soulevant son masque, il tombe raide mort. Panique au village : il n’est pas le premier à disparaître et la municipalité soupçonne à raison les algues toxiques. Pas question pour autant de menacer le tourisme ou d’accuser l’agriculture intensive de cette maléfique invasion. Le maire préfère suspecter les « bobos » parisiens qui louent le Airbnb en bord de plage. Mais il suffit d’une grande marée pour que les disparus resurgissent du tapis d’algues, version zombie. À partir de là, bien sûr, tout dégénère.

Un film loufoque, hanté par les problématiques écologiques et peuplé de zombies, fondé sur l’humour de genre et l’absurde des clichés.

Le Tambour – Université Rennes 2 (Rennes) Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.univ-rennes2.fr [{« type »: « link », « value »: « https://culture.service.univ-rennes2.fr/event/projection-algues-malefiques »}] Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T13:00:00+01:00 – 2023-11-15T13:30:00+01:00

2023-11-15T13:00:00+01:00 – 2023-11-15T13:30:00+01:00

projection court-métrage

Affiche du film d’Antonin Peretjakto