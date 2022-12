Cabaret La D.R.A.G. Le Tambour – Université Rennes 2 Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Cabaret La D.R.A.G. Le Tambour – Université Rennes 2, 26 janvier 2023, Rennes. Cabaret La D.R.A.G. Jeudi 26 janvier 2023, 20h00 Le Tambour – Université Rennes 2

15€ / 5€ / 3€

Spectacle cabaret de La Direction Rennaise des Approximations Glamours Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

http://www.univ-rennes2.fr Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l’entrée du campus Villejean. Inauguré à la rentrée 1997, il est un des lieux clés de la vie culturelle de Rennes 2 et de la ville de Rennes. Tout au long de l’année universitaire, il accueille une programmation de concerts, de spectacles vivants, de conférences et de projections. Sa proximité avec le métro en fait un lieu accessible et ses événements sont ouverts à tou·te·s. « Mieux vaut en rire que de s’en foutre ». La D.R.A.G – *Direction Rennaise des Approximations Glamours* – présente son spectacle cabaret dans lequel quatre solistes s’enchaînent et se déchaînent, chacun allant de ses propres disciplines artistiques pour proposer une forme où l’humour doucement irrévérencieux vient à la rencontre des tableaux contemplatifs, et où la scène devient le terrain de l’absurdité du monde. Sketch, drag-queen, marionnettes, masque, effeuillage, danse contemporaine, butō, et transformisme, le spectacle jongle avec les genres. Les quatre artistes viennent questionner notre rapport à la représentation en brisant les espaces et les adresses, en interrogeant avec joyeuseté les codes de la théâtralité. Avec David Perrot, Shirley Van Mac Beal, Phoebus Fragonard, Melvin Coppalle. En janvier, la saison culturelle de l’Université Rennes 2 met à l’honneur la culture LGBTQIA+. Dans ce cadre, plusieurs événements vous sont proposés sur le campus Villejean en partenariat avec la Mission Égalité de l’université.

2023-01-26T20:00:00+01:00

2023-01-26T21:30:00+01:00

