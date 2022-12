Mardi de l’égalité – Art contemporain et culture queer : une histoire de représentations Le Tambour – Université Rennes 2, 17 janvier 2023, Rennes.

Gratuit

Conférence de Quentin Petit Dit Duhal dans le cadre des Mardis de l’égalité

Le Tambour – Université Rennes 2 Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

Auditorium de 297 places (dont 50 strapontins), le Tambour est un espace de diffusion culturelle situé à l'entrée du campus Villejean.

Quentin Petit Dit Duhal est docteur en histoire de l’art, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, et cofondateur de l’ARQ (Arts et Représentations Queer), collectif de recherche sur l’histoire des arts féministes et queer.

Les artistes queer représentent une minorité en soi : iels sont peu visibles dans les expositions, et si iels le sont, les questions de sexualité et de genre sont souvent évacuées. Pourtant, l’émergence d’une politique visuelle queer dans la seconde moitié du XXe siècle occupe une place à part entière dans l’histoire des représentations artistiques. Comment cette histoire s’est constituée ? Peut-on parler d’« art queer » ?

Cette conférence propose une étude d’images et de trajectoires d’artistes queer en remettant en contexte leur engagement et la manière dont iels déplacent les catégories de genre, de sexe et de sexualité. Elle montre ainsi que ces artistes, par leurs représentations, ont un impact très direct dans la transformation de la société. On verra également les enjeux que le queer représente pour l’histoire de l’art et comment il nourrit de nouveaux discours sur l’hors-norme, l’exclusion et la hiérarchie, notamment grâce aux recherches des jeunes chercheur·ses.

À l’issu de cet événement, une vente de livres sera proposé par la librairie Le Failler.



© Sharon Mccutcheon, Unsplash