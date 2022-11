OPEN MIC Le Tamanoir / Gennevilliers / 92 Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

OPEN MIC Le Tamanoir / Gennevilliers / 92, 16 décembre 2022, Gennevilliers. OPEN MIC Vendredi 16 décembre, 20h30 Le Tamanoir / Gennevilliers / 92

Entrée libre sur réservation

Une soirée 100% rap Boom Bap au Tamanoir avec un Open Mic en début de soirée suivi d’un concert gratuit du rappeur Tiemoko ! Le Tamanoir / Gennevilliers / 92 27 avenue Lucette Mazalaigue, Gennevilliers, France Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France La scène du Tamanoir est ouverte à tous les MC’ et Femcee d’Ile de France et d’ailleurs !

Une soirée qui se veut spontanée et révélatrice de performances inédites et qui sera orchestrée par Edgar Sekloka ! Open mic suivi par le concert de TIEMOKO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T20:30:00+01:00

2022-12-16T23:00:00+01:00

