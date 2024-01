SIAN POTTOK + MADJO Le Tamanoir Gennevilliers, vendredi 29 mars 2024.

SIAN POTTOK + MADJO Soul, Folk, World Vendredi 29 mars, 20h30 Le Tamanoir Plein tarif : 12€ – Tarif réduit : 10€* // Sur place : Plein tarif : 15€ – Tarif réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

SIAN POTTOK

La musique de Siân Pottok est métissée et nomade, à l’image de ses racines indiennes, congolaises, belges et slovaques. À l’image également de « Deep water », un premier album, où l’on plonge volontiers dans les profondeurs mélodiques de l’univers musical qu’elle compose, chante et joue, avec la complicité du percussionniste Édouard Coquard. Siân tisse une musique d’émotions complexes, où la douceur de son chant mue parfois en une tempête rythmique. À la manière d’une funambule, elle balade sa voix sur les cordes tendues de son kamélé n‘goni qu’elle habille de nappes cuivrées et de sons électroniques.

MADJO

Avec son nouvel album « Rebellion », Madjo est de retour sur scène avec un tout nouveau live, où le public retrouvera ce qui l’a toujours caractérisée : la puissance des voix et de ses arrangements, des morceaux rythmés aux couleurs presque chamaniques, teintés d’un rock progressif, le tout parsemé de moments émotionnels purs. Accompagnée de Kahina Ouali à la basse et aux chœurs, d’Edouard Coquard à la batterie ainsi qu’aux chœurs et d’Alexandre Millet aux claviers, Madjo promet de nous transporter loin.

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/evenement/29-03-2024-20-30-si%C3%A2n-pottok-madjo »}] Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

soul folk