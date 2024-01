HASNA EL BECHARIA Le Tamanoir Gennevilliers, vendredi 2 février 2024.

HASNA EL BECHARIA Transe gnawa Vendredi 2 février, 20h30 Le Tamanoir

Première femme algérienne à jouer du guembri, instrument traditionnellement réservé aux hommes, Hasna El Becharia, surnommée « La Rockeuse du désert », compte plus de 30 ans de carrière. Sa musique mêlant le sacré et le profane, fusionne des compositions originales avec les mélodies traditionnelles gnawi, incorporant des éléments tels que le moghrabi marocain, le raï déglingué et le blues griot.

