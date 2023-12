GUIVE AND THE ORA + RHODA DAKAR Le Tamanoir Gennevilliers, 27 janvier 2024 19:30, Gennevilliers.

GUIVE AND THE ORA + RHODA DAKAR Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Le Tamanoir Prévente : Plein tarif : 12€ – Tarif réduit : 10€ // Sur place : Plein tarif : 15€ – Tarif réduit : 12€

RHODA DAKAR :

2 Tone legend back in town

Rhoda Dakar fut la chanteuse du groupe de ska londonien 100 % féminin de la vague 2 Tone des années 1980 The Bodysnatchers et l’une des voix de l’album de the Specials A.K.A orchestré par Jerry Dammers « In the Studio », dans lequel se trouve le morceau mythique « Free Nelson Mandela ». Après une apparition remarquée en 2022 sur le titre « As We Live » du groupe ska-punk américain The Interrupters, elle revient en force et tout en finesse, plus de 40 ans après ses débuts, avec l’album « Version Girl ». Puisant dans des classiques de la pop culture, de la chanson ou du jazz, des Rolling Stones à Lou Reed en passant par Louis Armstrong, David Bowie ou Maxime Le Forestier, elle en livre une réinterprétation avec des arrangements rock steady, les dotant, sans les dénaturer pour autant, d’une nouvelle dimension intemporelle, early reggae. Une réappropriation réalisée avec brio, à croire que ces morceaux ont été écrits spécialement pour elle. As Tears Go By

GUIVE AND THE ORA :

Considéré par ses pairs comme l’une des étoiles montantes du reggae français, Guive est un artiste complet qui gravite au-delà des clivages. Un trombone à la main, le chanteur inspiré souffle à son public de douces mélodies aux teintes cuivrées. En 2012, Guive fonde The Original Reggae Addicts en réunissant autour de lui sept musiciens rencontrés au fil de son parcours. Le groupe développe un reggae teinté de soul et réussit le pari de ravir les puristes du reggae et de rendre cette musique accessible au grand public. Guive est un nom encore trop peu connu du grand public, mais les amateurs de reggae soul à l’ancienne ont déjà reconnu son talent depuis longtemps. Cet artiste a fait ses armes pendant de nombreuses années en tant que choriste ou tromboniste puisqu’il est aussi à l’aise avec son instrument qu’au micro.

https://youtu.be/dVhzDMAcXCw?si=InEkM-lM2Jq8g9E3

Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:30:00+01:00

Reggae ska