Hauts-de-Seine KICKAGE SESSION Le Tamanoir Gennevilliers, 25 janvier 2024 19:30, Gennevilliers. KICKAGE SESSION Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 Le Tamanoir Entrée libre L’événement les Kickages Sessions est un open-mic / battle, destiné à un public mixte, produit par la structure Call Me Femcee. Ce battle nouvelle génération est le RDV pour les jeunes artistes franciliens.

Kicker sur des prods imposées avec le choix du style : trap, drill ou boombap. Montrer ses skills sur scène, se faire connaître du public et remporter un showcase rémunéré pour l’édition suivante. Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/leskickagesessions/?hl=fr »}] Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 19:30

