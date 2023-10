Open mic #3 Le Tamanoir Gennevilliers, 8 décembre 2023, Gennevilliers.

Open mic #3 Vendredi 8 décembre, 20h30 Le Tamanoir Entrée libre

La scène du Tamanoir est ouverte à tous les MC’ et Femcee d’Ile de France et d’ailleurs ! Une soirée qui se veut spontanée et révélatrice de performances inédites et qui sera orchestrée par Edgar Sekloka avec Laukovsky aux platines

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.letamanoir.com/event/open-mic-3/ »}] Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

scène ouverte rap