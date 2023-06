OPEN JAM #3 Le Tamanoir Gennevilliers, 22 juin 2023, Gennevilliers.

OPEN JAM #3 Jeudi 22 juin, 20h30 Le Tamanoir Entrée libre

L’opportunité pour les musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses, amateurs comme professionnels de monter sur la scène du Tamanoir pour jouer ensemble, partager un bon moment sur quelques notes de musiques. Encadrée par nos professeurs Tiphaine, Patrice et Romain et nos deux chargés de médiation, Biguy et Laurent qui sont aussi musiciens, cette jam se veut conviviale et respectueuse de chacun, quel que soit son niveau, dans un esprit bienveillant. Batterie, percussions et amplis à disposition, mais n’hésitez pas à apporter vos instruments !

Ces Jam sessions « nouvelle formule », sont pensées comme un rendez-vous régulier permettant des croisements entre musiciens amateurs et professionnels.

Tamavox, la chorale intergénérationnelle du Tamanoir a repris dernièrement du service. Elle ouvrira cette Jam Session avec deux ou trois chansons. L’occasion de découvrir ce projet et peut-être de vous donner l’envie de rejoindre cette belle aventure humaine la saison prochaine.

Prochains rendez-vous le vendredi 23 juin pour l’Open Mic.

Renseignements : studios@letamanoir.com

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« link »: « mailto:studios@letamanoir.com »}] Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T20:30:00+02:00 – 2023-06-22T23:59:00+02:00

2023-06-22T20:30:00+02:00 – 2023-06-22T23:59:00+02:00

jam musique