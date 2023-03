YOANN MINKOFF + KING BISCUIT VOLTAGE DIARRA Le Tamanoir, 16 juin 2023, Gennevilliers.

YOANN MINKOFF + KING BISCUIT VOLTAGE DIARRA Vendredi 16 juin, 20h30 Le Tamanoir Préventes > Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€* Sur place > Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€* *TARIF RÉDUIT : Étudiants / – 18 ans / bénéficiaires de minimas sociaux / adhérents de l’association

YOANN MINKOFF

Une musique aérienne, où la guitare et la voix se croisent dans un perpétuel dialogue. Le franco-britannique, habitué des formations électriques (Songø, City Kay,…) livre son projet solo dans lequel se dévoile un blues personnel et poétique teinté de mandingue, de pop anglaise et de folk nord-américain. Aux couleurs riches de la guitare et de la voix chaleureuse de Yoann Minkoff s’ajoute une rythmique puissante et subtile entièrement exécutée à la bouche avec le beatboxer Kris Nolly (Looshan, Ka Jazz, Homecooking…).

https://www.youtube.com/watch?v=oE9_B9QdWL4

KING BISCUIT VOLTAGE DIARRA

C’est une longue histoire qui n’est pas près de s’achever que celle incarnée par King Biscuit. Un nouveau chapitre s’ouvre avec l’invitation de Oua-Anou Diarra, multi instrumentiste griot, à revisiter le répertoire du groupe. Un savant mélange d’instruments traditionnels avec pédales d’effet et autres amplifications, mêlés à une guitare centenaire, des claviers vintages et une batterie 2.0. Les corps en mouvement des musiciens deviennent les conducteurs d’un influx électrique d’où jaillit une musique de transe. Du rock hypnotique teinté de cultures Burkinabé et Gnawa, tel est le point de mire de leur nouvelle création : Voltage Diarra.

Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T20:30:00+02:00 – 2023-06-16T23:59:00+02:00

Beat Box Blues Afro Pop

Pierrick Guidou