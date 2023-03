BLACK MAMBA SOUND-SYSTEM ET 824 RECORDS PRÉSENTENT TUCO & FRIENDS Le Tamanoir Gennevilliers Catégories d’Évènement: Gennevilliers

BLACK MAMBA SOUND-SYSTEM ET 824 RECORDS PRÉSENTENT TUCO & FRIENDS Le Tamanoir, 27 mai 2023, Gennevilliers. BLACK MAMBA SOUND-SYSTEM ET 824 RECORDS PRÉSENTENT TUCO & FRIENDS Samedi 27 mai, 20h30 Le Tamanoir Préventes > Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€* Sur place > Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€* *TARIF RÉDUIT : Étudiants / – 18 ans / bénéficiaires de minimas sociaux / adhérents de l’association Anciennement connu sous le nom de Nathy Boss dans « Caribbean Dandee » aux cotés de Joey Starr, Tuco s’affirme aujourd’hui avec son timbre de voix si particulier, dans ses projets personnels entre dancehall et hip hop. Après avoir sorti son premier EP intitulé « Gadamn » et sa version Deluxe en 2020, tourné dans le long métrage « Suprêmes », il se lance en 2021 dans la création du label « 824 Records », qui produit ses deuxième et troisième EP, «Gadville» et «Gadville présente : Banan Pezé». Il embarque à ses côtés tout un collectif de jeunes MCs : MSKO, Mara, Bixente, Emil, Red1, Rax…, dressant un pont musical entre la Seine-Saint-Denis et les Caraïbes. C’est dans un esprit sound-system que se relaieront aux micros les artistes du label « 824 Records » pour nous présenter leurs différentes productions. Et soyons rassurés, la relève est assurée ! Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.letamanoir.com/evenement/27-05-2023-20-30-black-mamba-sound-system-et-824-records-pru00e9sentent-tuco-friends »}] Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée. Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

