AN'PAGAY + MAYA KAMATY à Gennevilliers (92) Le tamanoir, 28 avril 2023, Gennevilliers.

Vendredi 28 avril, 20h00 Le tamanoir

Prévente : 10 € / 8 € Sur Place : 12 € /10€

Transe maloya revisité et Kreol Urban pop

MAYA KAMATY

Maya Kamaty poursuit son exploration permanente et se penche du côtés des cultures urbaines pour sa nouvelle aventure : « Sovaz” (Sauvage en français). L’arrêt brutal du monde, lui donne alors un temps précieux pour l’écriture et la remise en question dont elle a besoin. Avec ce nouvel EP, elle prend la tangente, n’arrondit pas les angles, compose des musiques syncopées, chante des paroles d’une rage profonde qu’elle expulse dans un souffle propre à l’urgence de la rue. “Sovaz_” évoque le côté brut, non policé, mal élevé, même insolent, une attitude qui emprunte les codes des bandes de rues, des mauvais garçons, des filles qui se rebellent. Sovaz est l’expression d’une femme qui s’assume en tant que telle. Pour ce nouvel opus qu’elle définit comme « _Kreol Urban pop », Maya Kamaty collabore avec l’artiste, compositeur, beatmaker Sskyron et le guitariste Adrien Pigeat (arrangements), dans une formule minimaliste, à la pointe de la création actuelle urbaine, avec des incursions raffinées dans le hip hop, la trap et la pop atmosphérique, elle propose un répertoire à l’efficacité redoutable et la profondeur rare.

