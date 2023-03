ALUMINÉ GUERRERO + KIRA Le Tamanoir, 22 avril 2023, Gennevilliers.

ALUMINÉ GUERRERO + KIRA Samedi 22 avril, 20h30 Le Tamanoir Préventes > Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€* Sur place > Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€* *TARIF RÉDUIT : Étudiants / – 18 ans / bénéficiaires de minimas sociaux / adhérents de l’association

ALUMINÉ GUERRERO

Chanteuse et compositrice argentine, seule sur scène, Aluminé Guerrero nous entraîne en une transe festive et joyeuse, entre programmations digitales, accords de charango et airs de pinquillo. Un folklore latino-américain revisité, teinté d’électro et de hip hop, un hommage vibrant aux peuples autochtones andins et à la Terre Mère, un voyage initiatique autant mystique que musical, qui nous transporte dans un univers sensoriel et émouvant et nous convie à entrer dans la danse.

KIRA

Difficile de rester dans la clandestinité, d’échapper à la comparaison et de se faire un prénom quand on est le fils de… Pourtant, Kirá a réussi l’exercice avec brio, s’émancipant musicalement de la figure tutélaire paternelle, en s’inspirant de la culture populaire de son pays natal le Brésil, apportant un vent de fraîcheur et de poésie à un folklore revisité. Entre rythmes du Nordeste et autres influences sud-américaines, forró, baião, maracatu, salsa, cumbia et cætera, il impose son style et affirme son originalité. Dans cette fusion latine distillée avec simplicité et malice, Kirá s’inscrit autant dans la lignée des chanteurs populaires brésiliens comme Tom Zé ou Lénine, que comme héritier du mangue-beat. La filiation serait-elle plutôt à rechercher du côté de Chico Science ou de Zeca Baleiro, dont l’influence paraît évidente ? Dernier indice : c’est sur scène, à travers ses prestations enflammées que l’on parvient vraiment à deviner de qui il tient… Allez, vous brûlez … Le 22 avril prochain ça sera son tout premier concert en France et c’est au Tamanoir que ça se passe !

Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée.

Musique Populaire Brésilienne Electro-Folk

