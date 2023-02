LOMBRE + RELEASE PARTY TITOUAN Le Tamanoir, 6 avril 2023, Gennevilliers.

LOMBRE + RELEASE PARTY TITOUAN Jeudi 6 avril, 20h30 Le Tamanoir

Préventes > Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€ Sur place > Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€

Spoken Word, Hip Hop

https://www.youtube.com/watch?v=X6fm16XnGwc TITOUAN

Le Tamanoir est ravi d’accueillir à nouveau TITOUAN que nous avions pu découvrir en première partie d’Edgar Sekloka en décembre 2021, pour la Release Party de « Sépia« , son 2ème EP qui sortira ce printemps. Avec le hip-hop en fil d’ariane, Titouan vient nous conter son monde, ses carcans et ses possibles. Symboles d’une génération déterminée évoluant dans une société en crise, le souffle de Titouan et le corps d’Alex sont les deux facettes d’une même colère, d’un même espoir. Durant ce voyage chorégraphié s’invite un jazz teinté de couleurs africaines, balkaniques et orientales. La flûte traversière flirtant avec le beatbox, et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux rythmes des machines, aux élans de la danse. En 2023, le duo devient trio, rejoint par un batteur, pour une plus grande ampleur musicale et scénique.

https://www.youtube.com/watch?v=ud1KX1BbAG0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T20:30:00+02:00

2023-04-06T23:59:00+02:00 Pauline Verisson

