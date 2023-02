PRINCESS ERIKA + MO’KALAMITY Le Tamanoir, 25 mars 2023, Gennevilliers.

PRINCESS ERIKA + MO’KALAMITY Samedi 25 mars, 20h30 Le Tamanoir

Préventes > Plein tarif : 10€ – Tarif réduit : 8€ Sur place > Plein tarif : 12€ – Tarif réduit : 10€

Reggae

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied



MO’KALAMITY

Mo’Kalamity revient avec de nouveaux morceaux made in Jamaïca. Le fruit d’une rencontre musicale détonante avec les légendaires musiciens et producteurs Sly & Robbie. Toujours sur la route de l’indépendance, entre textes spirituels et revendicatifs, la chanteuse appelle à un « réveil urgent des consciences ». On pourra notamment apprécier également à ses côtés, à la flûte traversière, Yann Cléry, nouvel artiste associé du Tamanoir.

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-25T23:59:00+01:00

