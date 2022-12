RAMSES + RICKY (SAÏ SAÏ) + GUESTS Le Tamanoir, 4 février 2023, Gennevilliers.

Préventes > Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€ Sur place > Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10 €

Une soirée Reggae Dance-Hall «à L’ancienne»

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée.

Pionniers du mouvement Reggae Dance-Hall francophone aux côtés de Puppa Leslie, Pablo Master, puis Tonton David… le légendaire duo SAÏ SAÏ, composé de Ramses Ooki et Mr Ricky est de retour. Ils seront réunis à nouveau sur la même scène pour un grand show SAÏ SAÏ en voyageant de leurs classiques à leurs nouveautés accompagnés de leur complice de la première heure, Papa Snipe (Bababoum Sound).

Formés à l’école des Sound Systems, ces ambassadeurs d’un Rub-a-dub militant et enfumé viennent de sortir chacun un nouvel opus en solo : «Jungle Urbaine» pour Ramses, son 1er album solo avec 15 titres éclectiques et de nombreux guests, et «Time Machine» pour Ricky, un EP de six titres riche de différents styles de Reggae music, de sweet mélodies et de lyrics pertinents avec un hommage vibrant au label Studio One.

