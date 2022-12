LE BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE FAIT SON BAL MARMAILLE Le Tamanoir, 3 février 2023, Gennevilliers.

Préventes > Adulte : 10€ / Enfant : 8€ Sur place > Adulte : 12€ / Enfant : 10€

L’AFRIQUE RACONTÉE AUX FAMILLES PAR SORO SOLO

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

0147980363 http://www.letamanoir.com/ https://www.facebook.com/letamanoir/ Le Tamanoir, lieu dédié aux musiques du monde actuel, propose une programmation éclectique, originale et métissée.

Spectacle pour les petits comme les grands, Le Bal Marmaille réunit Solo Soro, infatigable ambianceur et truculent raconteur d’Afriques, la nièce Hortense et les Mercenaires de l’Ambiance, grand orchestre de musiques à transpirer ! Dans un va-et-vient stimulant entre les récits de Solo Soro et les morceaux emblématiques de l’âge d’or des orchestres africains, on plonge dans l’Histoire, la petite et la grande, à travers une expérience ludique et musicale. Une invitation irrésistible à venir danser en famille.



2023-02-03T19:00:00+01:00

2023-02-03T22:00:00+01:00