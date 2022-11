LUNA SILVA & THE WONDERS + NATALIA DOCO Le Tamanoir, 27 janvier 2023, Gennevilliers.

LUNA SILVA & THE WONDERS + NATALIA DOCO Vendredi 27 janvier 2023, 20h30 Le Tamanoir

Préventes > Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 8€* Sur place > Plein tarif : 12€ / Tarif réduit : 10€*

Musiques latines

LUNA SILVA & THE WONDERS

Luna Silva distille une musique, aux racines et ramifications multiples proposée comme une évidence. Une musique métissée, chantée en anglais, français et espagnol qui porte ses émotions, sa quête de spiritualité ou ses revendications sociales. Des compositions nourries de ses voyages, qui font danser ou touchent nos cordes sensibles et ouvrent les cœurs autant que les esprits.

Artiste au tempérament de feu, militante, féministe dont l’univers musical teinté de sonorités actuelles va puiser aux sources des traditions andines. De Paris à Buenos Aires, de la cumbia à la chanson, elle s’exprime en français et en espagnol pour créer son propre mélange de styles musicaux qui nous emportent dans cette fusion latine et chamanique. Un concert qui sera l’occasion de découvrir en avant-première et en exclusivité, les morceaux de son troisième album « La Sagrada » qui sortira au Printemps.

