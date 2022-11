TIEMOKO + OPEN MIC Le Tamanoir, 16 décembre 2022, Gennevilliers.

TIEMOKO + OPEN MIC Vendredi 16 décembre, 20h30 Le Tamanoir

Entrée libre sur réservation

Une soirée 100% rap Boom Bap au Tamanoir avec un Open Mic en début de soirée suivi d’un concert gratuit du rappeur Tiemoko !

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied [{« data »: {« author »: « Tiemoko », « cache_age »: 86400, « description »: « 1er titre du EP » Tiemosphere « » disponible partoutnhttps://urlz.fr/jgfonnRu00e9alisation : Faysal le Kariboo https://www.instagram.com/kariboucosmic/nnGraphisme : Mesrile & Faysal le Kariboo https://www.instagram.com/mesrile/nnComposition : Abraham Lilson https://www.instagram.com/abraham_lilson/nnLyrics : Tiemoko https://www.instagram.com/tiemokomusic/nnContact : tiemokomusic@gmail.com » », « »type » »: « »video » », « »title » »: « »Tiemoko – u00c9coute Ton Coeur » », « »thumbnail_url » »: « »https://i.ytimg.com/vi/f4KbAy0CYb4/maxresdefault.jpg » », « »version » »: « »1.0″ », « »url » »: « »https://www.youtube.com/watch?v=f4KbAy0CYb4″ », « »thumbnail_height » »: 720, « »author_url » »: « »https://www.youtube.com/channel/UCv9mCKX2t0m3fLZxXjWyw_Q » », « »thumbnail_width » »: 1280, « »options » »: {« »_end » »: {« »label » »: « »End on » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_start » »: {« »label » »: « »Start from » », « »placeholder » »: « »ex.: 11, 1m10s » », « »value » »: « » » »}, « »_cc_load_policy » »: {« »label » »: « »Closed captions » », « »value » »: false}, « »click_to_play » »: {« »label » »: « »Hold load & play until clicked » », « »value » »: false}}, « »html » »: « »

TIEMOKO : Tiemoko, ambassadeur du » vieux rap neuf « , alterne rythmes festifs et lyrics ouvertement engagés. Il collabore depuis plusieurs années sur scène avec DJ Soul Intellect dans des sonorités jazzy futuristes. Après avoir assuré les premières parties de grandes figures du hip hop mondial comme Onyx ou Slum Village, il gagne la confiance d’illustres producteurs par son style original et ses textes positifs. Il présentera des titres issus de son nouvel EP Tiemosphere.

https://www.youtube.com/watch?v=f4KbAy0CYb4 : Tiemoko, ambassadeur du » vieux rap neuf « , alterne rythmes festifs et lyrics ouvertement engagés. Il collabore depuis plusieurs années sur scène avec DJ Soul Intellect dans des sonorités jazzy futuristes. Après avoir assuré les premières parties de grandes figures du hip hop mondial comme Onyx ou Slum Village, il gagne la confiance d’illustres producteurs par son style original et ses textes positifs. Il présentera des titres issus de son nouvel EP Tiemosphere. OPEN MIC : La scène du Tamanoir est ouverte à tous les MC’ et Femcee d’Ile de France et d’ailleurs !

Une soirée qui se veut spontanée et révélatrice de performances inédites et qui sera orchestrée par Edgar Sekloka !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-16T20:30:00+01:00

2022-12-16T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Le Tamanoir Adresse 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Ville Gennevilliers Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Le Tamanoir Gennevilliers Departement Hauts-de-Seine

Le Tamanoir Gennevilliers Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gennevilliers/

TIEMOKO + OPEN MIC Le Tamanoir 2022-12-16 was last modified: by TIEMOKO + OPEN MIC Le Tamanoir Le Tamanoir 16 décembre 2022 Gennevilliers Le Tamanoir Gennevilliers

Gennevilliers Hauts-de-Seine