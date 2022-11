SONGØ + LONDON AFROBEAT COLLECTIVE Le Tamanoir, 3 décembre 2022, Gennevilliers.

SONGØ + LONDON AFROBEAT COLLECTIVE Samedi 3 décembre, 20h30 Le Tamanoir

Préventes > 10€ / 8€ et Sur place > 12€ / 10€

Afro-pop psychédélique

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied [{« data »: {« author »: « KEXP », « cache_age »: 86400, « description »: « http://KEXP.ORG presents Songu00f8 performing live at the La Chapelle by le Studio in Rennes, France, during Trans Musicales 2019. Recorded December 6, 2019.nnSongs:nLilanHead In The CloudsnRise UpnSandaminnAudio Engineer & Mixer: Matt OgaznCameras: Jim Beckmann, Scott Holpainen & Justin WilmorenEditor: Justin WilmorennAdditional support by nJean Baptiste Le Clecu2019hnJean-Marc MeleardnJeremy MeleardnnFestival Artwork by Brendan MonroennSpecial thanks to Gwenola Le Bris at Trans Musicales, Valu00e9rian Mercier at La Chapelle by le Studio, and Destination Rennennhttp://kexp.orgnhttps://www.lestrans.comnhttps://www.tourisme-rennes.comnhttps://www.lachapellebylestudio.comnhttps://bit.ly/2ymytne », « type »: « video », « title »: « Songu00f8 – Full Performance (Live on KEXP) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/478rsPec5j4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=478rsPec5j4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC3I2GFN_F8WudD_2jUZbojA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

https://www.youtube.com/watch?v=478rsPec5j4 LONDON AFROBEAT COLLECTIVE

Grooves hypnotiques, rythmes percussifs et mélodies suaves portées par la puissante voix de Juanita Euka, ce collectif international nous invite à danser sur un afro-beat festif et addictif teinté de funk de jazz et de dub.

https://www.youtube.com/watch?v=AjEWXr816s4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T20:30:00+01:00

2022-12-03T23:59:00+01:00 Claire Huteau

Détails Catégories d’évènement: Gennevilliers, Hauts-de-Seine Autres Lieu Le Tamanoir Adresse 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Ville Gennevilliers Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Le Tamanoir Gennevilliers Departement Hauts-de-Seine

Le Tamanoir Gennevilliers Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gennevilliers/

SONGØ + LONDON AFROBEAT COLLECTIVE Le Tamanoir 2022-12-03 was last modified: by SONGØ + LONDON AFROBEAT COLLECTIVE Le Tamanoir Le Tamanoir 3 décembre 2022 Gennevilliers Le Tamanoir Gennevilliers

Gennevilliers Hauts-de-Seine