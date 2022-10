RODOLPHE LAURETTA « Kreolia » + L’OUVERTURE DE TOUSSAINT Le Tamanoir, 25 novembre 2022, Gennevilliers.

Préventes > 10€ / 8€ et Sur place > 12€ / 10€

Jazz et Hip Hop

Vidéo L’OUVERTURE DE TOUSSAINT : Porté par le rappeur américain Napoléon Maddox, entouré notamment du saxophoniste Jowee Omicil et de l’artiste malien Cheikh Tidiane Seck, ce projet est un hommage vibrant au combat du peuple haïtien pour son indépendance, et à Toussaint Louverture figure incontournable des mouvements d’émancipation des colonies.

Vidéo En partenariat avec le festival Le Mois Kreyol

2022-11-25T20:30:00+01:00

2022-11-25T23:59:00+01:00

