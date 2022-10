BAB EL WEST + L’ARMÉE MEXICAINE Le Tamanoir, 18 novembre 2022, Gennevilliers.

BAB EL WEST + L’ARMÉE MEXICAINE Vendredi 18 novembre, 20h30 Le Tamanoir

Préventes > 12€ / 10€ et Sur place > 15€ / 12€

Rock El Casbah

BAB EL WEST : À la croisée des chemins, entre folk maghrébin, rock et musique afro, les contours de Bab El West (« La Porte de l’Ouest ») se dessinent en 2012. Après un accueil très favorable de la presse et du public pour leur premier album DOUAR, sorti en 2017, Bab El West retrouve sa genèse : la route. Deux ans de tournée et près d’une centaine de concerts plus tard, la formation de l’Ouest enregistre HOUDOUD, une ode au voyage gorgée de nouvelles rencontres. En 2022 le groupe prépare un nouvel album résolument rock’n’roll et continue de répandre son énergie communicative en enchaînant les concerts à travers le pays !

Vidéo : À la croisée des chemins, entre folk maghrébin, rock et musique afro, les contours de Bab El West (« La Porte de l’Ouest ») se dessinent en 2012. Après un accueil très favorable de la presse et du public pour leur premier album DOUAR, sorti en 2017, Bab El West retrouve sa genèse : la route. Deux ans de tournée et près d’une centaine de concerts plus tard, la formation de l’Ouest enregistre HOUDOUD, une ode au voyage gorgée de nouvelles rencontres. En 2022 le groupe prépare un nouvel album résolument rock’n’roll et continue de répandre son énergie communicative en enchaînant les concerts à travers le pays ! L’ARMÉE MEXICAINE : Cinq ans après avoir accueilli l’inoubliable Rachid Taha pour la célébration des 20 ans du Tamanoir, nous sommes heureux de recevoir ceux que Rachid appelait « l’Armée Mexicaine ». Il avait surnommé ainsi le groupe qui l’accompagnait et qui a décidé de poursuivre l’œuvre entamée depuis toutes ces années avec leur boss disparu. Héros du rock n’raï, du punk et de la plus intense fusion world, l’ex-leader de Carte de Séjour nous a quittés le 12 septembre 2018 à la veille de ses 60 ans. Le général est parti ambiancer d’autres cieux mais l’Armée Mexicaine a décidé de continuer à jouer, rassemblant musiciens, chanteurs et quelques invités surprises autour d’Hakim Hamadouche son plus fidèle lieutenant.

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T23:59:00+01:00

