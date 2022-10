SOFIANE SAIDI Wa7di + ZAR ELECTRIK Le Tamanoir, 10 novembre 2022, Gennevilliers.

Prévente : 10 € / 8 € Sur Place : 12 € /10€

Soirée ElectrOrientale

Le Tamanoir 27 avenue Lucette Mazalaigue 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France Métro Ligne 13 Les Courtilles puis 5 min à pied

SOFIANE SAIDI Wa7di La toute nouvelle création de celui que la presse a surnommé « Le Prince du Raï 2.0 » s’appelle Wahdi, ce qui signifie « tout seul » en arabe. Grandi en Algérie, débarqué en France il y a 30 ans, de Brest à Paris, Sofiane Saidi ne cesse d’explorer de nouvelles hybridations musicales, que cela soit par exemple avec Acid Arab, Mazalda ou Rodolphe Burger. À travers cet ébouriffant solo organique, Sofiane nous convie à une transe électrorientale, transposant l’âme du raï dans un corps digital, nous délivrant à travers sa vision d’une nouvelle version du raï, l’affirmation d’une culture bien vivante en perpétuelle évolution.

https://youtu.be/TXSzt57nOn0 ZAR ELECTRIK Cette rencontre explosive entre deux activistes de la scène méditerranéenne, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteurs-multi instrumentistes, au gumbri, à l’oud et à la kora électrique, avec Did Miosine aux machines, nous entraîne en une célébration envoûtante, un appel à la danse, fusionnant transes gnaouies, boucles subsahariennes, voix enchanteresses ou rugissantes et électro ensorcelante.

https://youtu.be/I5-fzDVFT5I

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:30:00+01:00

2022-11-10T23:59:00+01:00 Miguel Santos

