Le Jardin Sonore: Wild Anima Mercredi 11 octobre, 17h30 Le TALUS

Wild Anima c’est l’âme sauvage, la nature à l’état brut qui sommeille en chacun de nous.

Wild Anima est une musicienne ambient et artiste multimédia. Ses créations ondulent entre musique des plantes et électro planante qui se mélangent dans des textures sonores délicates tissées avec des boucles de voix éthérées, des sons de synthétiseur analogique et des sonorités antiques de la lyre. Sa pratique artistique se centre autour du thème de l’écologie des émotions et de l’intelligence du cœur. Elle puise ses inspirations dans la mythologie, l’amour et la psyché.

Dans son récent projet SUPERNATURAL, elle utilise la musique des plantes comme une invitation à la découverte de soi et à la communication avec le monde naturel à travers des bains sonores, des installations et des expériences artistiques intimes emportant son audience dans un voyage initiatique de photosynthèse intérieure.

17h30 – 19h : Résidence artistique atelier autel du matrimoine

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille

2023-10-11T17:30:00+02:00 – 2023-10-11T22:00:00+02:00

