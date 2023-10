Le Jardin Sonore: Bloom Bat Le TALUS Marseille, 4 octobre 2023, Marseille.

Le Jardin Sonore: Bloom Bat Mercredi 4 octobre, 17h30 Le TALUS

Bloom Bat c’est un univers musical complet en expérimentation permanente. Véritable « one man band » il trouve une grande part de son inspiration dans ses virées aériennes, perché sur les toits de la ville, aux heures où la lumière est douce et l’esprit contemplatif. Ecouter une de ses productions c’est prendre quelques instants le point de vue d’un individu contemplatif, questionnant et enthousiaste. Performant en solo lors de ses concerts via multiples outils fabriqués de toutes pièce pour l’occasion, le public y découvre systématiquement une fenêtre ouverte sur un monde d’expérimentations musicales et humaines… – !

17h30 – 19h : Résidence artistique atelier autel du matrimoine

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille 13012 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T17:30:00+02:00 – 2023-10-04T22:00:00+02:00

