Le Jardin Sonore: BICHA Le TALUS Marseille, 23 août 2023, Marseille.

Le Jardin Sonore: BICHA Mercredi 23 août, 17h30 Le TALUS

BICHA est une autrice compositrice, interprète Colombienne dans le registre » indie pop/pop alternative ».

Sa musique, expérimente les rythmes et mesures de la Cumbia, de la bossa-nova, du Hip hop et des beats électroniques.

Et son univers sonore s’inspire de la nature, de la force de la femme et du pouvoir de la Culture Latine.

Sa page Insta :

https://www.instagram.com/labichamusica

Son compte Youtube :

https://www.youtube.com/labichamusica

Bicha sur Spotify :

https://open.spotify.com/artist/0NR3rFwxBV3UTj9TGveQR2…

_____________________________________________________________

