Soirée Disco ti House + pétanque Samedi 5 août, 16h30 Le TALUS Prix libre

, 4 et ramène ta triplette !

Avec la première Disco to House de l’année, préparez-vous à une fin de journée SOLAIRE: un mélange de disco et de house aux grooves savoureux pour les journées ensoleillées marseillaises. Acropora (@djacro_pora) assurera un set Disco enflammé grâce à ses pépites du moment et des classiques irrésistibles, tandis qu’Al Platino (@francisdelarue) s’occupera d’un set House qui vous emmènerons tout droit dans une rave de Chicago

: Grand admirateur de hip hop des années 90, DJ Acropora s’est rapidement intéressé aux beats de ses rappeurs préférés. C’est naturellement qu’il tombera amoureux de l’art du sampling et des samples aux grooves et mélodies savoureux. La machine à digger est en marche, DJ Acropora est toujours à la recherche de nouvelles pépites, ses voyages le mèneront à découvrir la scène du disco international aux sonorités africaines, latines, orientales et… françaises !

: Dj & producteur natif de Marseille, Al Platino (ou Francis_) se prend de passion pour la musique électronique dès son adolescence à travers différentes influences venant tout droit de l’ensemble de la planète terre tel que le jazz, Hip-hop, musique africaine & more. C’est à travers son univers cosmique mêlant groove & touch jazzy qu’il a su conquérir une scène plutôt underground faisant de lui un membre du label Hörbild_ (Berlin)

Le Talus accueille aussi un atelier henné et un atelier linogravure ce samedi 5 août !

Entrée à prix libre + adhésion à l’asso (le montant est libre)

Repas à prix doux proposés sur place de 18h30 à 21h

Favorisez les espèces : pas de distributeur à proximité

2023-08-05T16:30:00+02:00 – 2023-08-05T23:00:00+02:00

