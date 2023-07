Le Jardin Sonore: Tassos & Evelise Le TALUS Marseille, 26 juillet 2023, Marseille.

Le Jardin Sonore: Tassos & Evelise Mercredi 26 juillet, 17h30 Le TALUS Prix libre

: !

, , , : ℎ .

’ . , ’ – !

:

➜ : ̈

Elle vous amène à voyager dans un univers de Soul atmosphérique qui gagne le cœur de ceux et celles qui l’écoute.

Une chanteuse avec une voix particulière. Douce et envoûtante, elle vous emporte et vous touche dès les premières notes.

Clique sur ces liens pour écouter sa superbe voix :

https://www.youtube.com/watch?v=xpxYKuOzhcY

https://open.spotify.com/track/5qRvTXcI4qeMkure31wze0…

Nomad’s seront présent.es pour proposer des massages assis de 10mn à prix libre !

➜ :

Duo de musique populaire grecque, composé de Tassos Tsitsivakos au bouzouki/chant, et Evelise Mendes à l’accordéon/chant. Des chansons de rebetiko et laiko/populaire à écouter et à danser.

.

…………… ……………

.

Adhésion à l’association : le montant est libre !

PAF : Prix libre (toutes les entrées vont aux artistes)

Repas à prix doux proposés sur place de 18h30 à 21h

Favorisez les espèces pour les artistes

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille 13012 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Issa Nau00efmo », « cache_age »: 86400, « description »: « Abonnez-vous u00e0 ma chaine YouTube:nhttps://youtube.com/channel/UCr7_QuZ6XuZyt4XT0CCL6-QnnnCompositeurs: Kenny Mills et Emmanuelle Aubert nMelodiste: Sidney HamadinAuteure et interpru00e8te: Issa Naimo nStudio enregistrement: Kenny Mills nnPhotographie: Kenny Mills nMua: Priscilla nGraphiste: Stephanie M.nnRu00e9alisateurs: Morgane et Sidney HamadinMontage: Lian_chaplinnnUn grand merci u00e0 Pascal Fiore et u00e0 la ville de Plan-de-Cuques pour nous avoir autorisu00e9 de tourner dans leur magnifique marchu00e9 de Nou00ebl, nMerci u00e0 toutes les personnes qui u00e9taient pru00e9sentes dans leur stand, nMerci pour leur accueil et leur sympathie n nLabel de Production: JS MUSIK en collaboration avec Team Music Art nnMerci u00e0 toute mon u00e9quipe pour ce magnifique projet……to be continued……..nnnu2198ufe0f Rejoins Issa Nau00efmo u2199ufe0fnnTiktok: https://vm.tiktok.com/ZM837car2/nInstagram: https://www.instagram.com/issanaimo nFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100074750863210 », « type »: « video », « title »: « Issa Nau00efmo – Keep on smiling (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/xpxYKuOzhcY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=xpxYKuOzhcY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCr7_QuZ6XuZyt4XT0CCL6-Q », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=xpxYKuOzhcY »}, {« link »: « https://open.spotify.com/track/5qRvTXcI4qeMkure31wze0 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T17:30:00+02:00 – 2023-07-26T22:00:00+02:00

2023-07-26T17:30:00+02:00 – 2023-07-26T22:00:00+02:00