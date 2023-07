Baluê Le TALUS Marseille, 15 juillet 2023, Marseille.

Baluê Samedi 15 juillet, 17h00 Le TALUS

La Caravane d’Éducation Populaire Baluê a comme deuxième escale la capitale du soleil, à l’ouverture de l’été… le 15 juillet !

17h Ouverture des Portes avec :

18h Les Ateliers Rouvrir le Monde

19h Conjunto Regional

20h Piaça

22h Azougue

10€ prévente

15€ sur place

Billetterie : https://www.billetweb.fr/balue-au-talus

errancedif@gmail.com

Partir de notre campagne dans la Drôme et atterrir dans un éco village en plein cœur de Marseille met encore plus en lumière le sens de notre caravane, les échanges socio-culturels entre la ville et les zones rurales, le Brésil et la France, entre une caravane qui se balade et un peuple qui l’accueille.

Concerts, ateliers, nourriture, radio, fanzine… Baluê propose une journée d’immersion dans la culture brésilienne.

Fruit d’un documentaire sur la recherche du Samba de Gafieira Matuta dans les campagnes du Pernambuco, nord-est du Brésil, le @Conjunto Regional est un rassemblement de musiciens qui a commencé à Olinda et qui a traversé l’océan pour planter ses racines en France. Les origines des rythmes de l’univers du forró se mêlent aux influences diverses pour créer des compositions originales.

P i a ç a … fusions des rythmes … instrumental, c’est du chant, dansant.P i a ç a … est un groupe brésilien de Paris

… jazz … musique du monde Pia pra isto ….Venez voir !

Azougue propose un bal avec des influences du rock, du funk, de la cumbia et des rythmes régionaux brésiliens. Un concert dansant avec une touche du psychédélisme des années 70.

Tout cela mêlé à la joie, au talent et à la force de @Djay Çarava !

Les merveilleuses tapioqueiras seront là avec @tapiocadobaile, un projet de découverte de la culture traditionnelle brésilienne par le biais de la nourriture.

Trois brésiliennes marseillaises passionnées de la cuisine populaire de leur pays ont créé ce projet non seulement pour cuisiner des Tapiocas mais aussi pour dialoguer sur leur culture.

+ Pendant deux semaines, le Talus accueille, dans le cadre de l’été culturel (DRAC PACA, Rouvrir le monde), @Benjamim et @flaviefalaise, pour organiser des ateliers d’arts plastiques et de percussions dont les créations réalisées prendront vie le samedi 15 juillet.

Tout cela existe grâce à nos partenaires, qui ont rendu possible la déambulation de Baluê, et sa halte Marseillaise…

Merci au Talus et toute son équipe, co-réalisateurices du Baluê à Marseille !

_____________________________________________________________

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille

