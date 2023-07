Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Flavie Loreau & Benjamim Ruschi (invité) Le TALUS Marseille, 4 juillet 2023, Marseille.

Faire fête

Ce qui nous anime est de s’intéresser aux traditions populaires, afin de les rendre contemporaines, en pensant et en faisant de manière collective l’habillage d’un bal.

Les deux semaines de recherches et d’ateliers permises par Rouvrir le monde, seront rythmées par la fabrication d’un four artisanal, l’apprentissage de la forge pour fabriquer les instruments utilisés dans des cours de percussions et la confection de masques en papier mâché. Nous allons construire tout le processus d’une farandole, une batucada qui déambulera le 15 juillet au Talus, à l’ouverture de Baluê, festival et caravane itinérante.

Le TALUS 603 rue saint-Pierre 13012 MARSEILLE Marseille 13012 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 47 48 72 https://www.letalus.com/ Association porteuse du projet Le Talus, tiers-lieu nourricier multi-activités en faveur du lien social, du lien environnemental, et de la pédagogie ouverte à tous. Parking en face, bus 12, 12B, 12S, 40, tramway La Parette à 5mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T09:00:00+02:00 – 2023-07-04T17:00:00+02:00

2023-07-15T09:00:00+02:00 – 2023-07-15T17:00:00+02:00

© Flavie Loreau