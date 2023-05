Karaoké Orchestar + DJ SM6 Le TALUS, 27 mai 2023, Marseille.

Karaoké Orchestar + DJ SM6 Samedi 27 mai, 16h30 Le TALUS ̀ puis €

Si tu veux chanter et te marrer comme une baleine : ce sera LE moment !!!

En plus, il y aura un SET de juste après : ouais, rien que ça

Alors chauffes ta voix, embarque tes potes et ramènes-toi le 27 !

✦✦✦ : ✦✦✦

Ils sont deux mais ils envoient du lourd tel un orchestre.

Plus de 150 morceaux revisités en live

Pas d’écran ni de prompteur

Des cahiers de paroles circulent sur les tables

Venez au bureau des inscriptions

seul.e ou à plusieurs

Montez sur scène et allumez le feu

dans une soirée conviviale et délirante

Leur page Facebook :

https://www.facebook.com/karaokelivemars

✦✦✦ : ✦✦✦

Dans la fête comme dans la lutte, on lâche rien !

Pour du son garanti 100% SansMecCis

Féministe, sexy et déter

Se chouchouter et se défouler, encore et toujours la fête et la danse pour exister et résister ensemble.

Rap / Pop / Reggaeton / Electro BTB

Sa page sur SoundCloud :

https://soundcloud.com/user-58086373

/ € ̀

L’adhésion à notre association est obligatoire : le montant est libre

Prévoir un petit peu de liquidité si besoin : pas de distributeur à proximité

Ouverture du Talus à 16H30 le samedi

Restauration sur place à prix doux

MANGER 19H30 – 22H

BOIRE 17H – 23H

100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables.

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille 13012 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/user-58086373 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T16:30:00+02:00 – 2023-05-27T23:00:00+02:00

