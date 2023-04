Anniversaire 5 ans du Talus Le TALUS, 15 avril 2023, Marseille.

Anniversaire 5 ans du Talus Samedi 15 avril, 11h00 Le TALUS Entrée libre / Adhésion obligatoire (montant libre)

– Exposition de photos rétrospectives de la vie de l’association

– 14h: Proposition d’une petite scène ouverte à nos fervent.es adhérent.es et volontaires en service civique

– 16h: Concert Samba Canto: groupe de musique brésilienne (porté par l’association La Sincopada) qui viendront nous régaler et nous faire voyager tout l’après-midi !

– Petit troc de plantes au Jardin à partir de 10h

– Sangria et autres réjouissances culinaires !!

▬▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬▬

⏰ 11h à 19H

Entrée libre –

Adhésion obligatoire à l’association directement sur place si vous n’êtes pas déjà adhérent : montant libre

▬▬▬▬▬ Comment venir ? ▬▬▬▬▬

Le Talus, 603 rue Saint-Pierre, 13012, Marseille

Bus 12 & 40: Saint Pierre Jeannette

Petit parking en face

Tram 1 : La Boiseraie

▬▬▬▬▬▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬▬▬▬▬▬

100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif.

Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables.

> www.letalus.com

> https://www.instagram.com/letalusmarseille

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille

