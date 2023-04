Fête du pain 80 Rue de l’Atlantique, 14 mai 2023, Le Tallud.

Programme

08h00: Marché des producteurs locaux, artisants et exposition d’arts.

10h00: Présentation des équipes Africaines.

11h00: Animation, atelier pains, intervention sur les biens faits du pain.

12h00: Inauguration en présence des élus.

15h00: Concours de la Tradition Aliénor Nouvelle Aquitaine (par La Dynamique Céréalière).

16h30: Résultat du concours des boulangers Africains.

17h00: Remise des prix

Tombola gratuite:

• 1er tirage à 13h00

• 2ème tirage à 16h00

Animateur: Eric Baudry

Présence de M. Amandio Pimenta, président des concours de la fête, meilleur ouvrier de France boulangerie..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:30:00. .

80 Rue de l’Atlantique Boulangerie L’Angélique

Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Program

08h00: Market of local producers, artisans and art exhibition.

10h00: Presentation of the African teams.

11h00: Animation, bread workshop, intervention on the facts of bread.

12h00: Inauguration in the presence of elected officials.

15h00: Competition of the Tradition Aliénor New Aquitaine (by La Dynamique Céréalière).

16h30: Results of the African bakers’ competition.

17h00: Prize giving

Free raffle:

? 1st draw at 13h00

? 2nd draw at 16h00

Host: Eric Baudry

Presence of Mr. Amandio Pimenta, president of the competitions of the festival, best worker of France bakery.

Programa

08h00: Mercado de productores locales, artesanos y exposición de arte.

10h00: Presentación de los equipos africanos.

11h00: Animación, taller de pan, intervención sobre los beneficios del pan.

12h00: Inauguración en presencia de cargos electos.

15h00: Concurso Tradition Aliénor New Aquitaine (a cargo de La Dynamique Céréalière).

16h30: Resultados del concurso de panaderos africanos.

17h00: Entrega de premios

Sorteo gratuito:

? 1er sorteo a las 13h00

? 2º sorteo a las 16h00

Presentador: Eric Baudry

Presencia del Sr. Amandio Pimenta, presidente de los concursos del festival, mejor panadero de Francia.

Programm

08.00 Uhr: Markt mit lokalen Produzenten, Kunsthandwerkern und Kunstausstellungen.

10.00 Uhr: Vorstellung der afrikanischen Teams.

11.00 Uhr: Animation, Brot-Workshop, Vortrag über die Vorzüge des Brotes.

12.00 Uhr: Einweihung in Anwesenheit von Abgeordneten.

15.00 Uhr: Wettbewerb der Tradition Aliénor Nouvelle Aquitaine (von La Dynamique Céréalière).

16.30 Uhr: Ergebnis des Wettbewerbs der afrikanischen Bäcker.

17.00 Uhr: Preisverleihung

Kostenlose Tombola:

? 1. Ziehung um 13:00 Uhr

? 2. Ziehung um 16.00 Uhr

Moderator: Eric Baudry

Anwesenheit von Herrn Amandio Pimenta, Präsident der Festtagswettbewerbe, bester Arbeiter Frankreichs im Bäckerhandwerk.

Mise à jour le 2023-04-19 par CC Parthenay Gâtine