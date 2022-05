LE TALENT EST DANS LA DIFFÉRENCE Grand Théâtre des Cordeliers, 2 juin 2022, Albi.

Le 2 juin au soir, sur la scène du Grand Théâtre, soixante personnes résidentes de six établissements spécialisés du département, se produiront au rythme des projections vidéos de la compagnie de danse Keatbeck. Accompagnées des non-essentiels de la culture, ces personnes avec un handicap qui n’est pas apparent, lesinvisibles, ont apporté la plupart des histoires qui forment la trame de ce spectacle inclusif et solidaire. Par la comédie et la chorégraphie, ils questionnent leur place dans la société : Visible/invisible ? Essentiel/non essentiel ? Une histoire en six tableaux compose ce spectacle qui leur accorde avec une touche sensible et juste, une incontestable dignité. **Jeudi 2 juin à 20h au Grand Théâtre. Entrée gratuite.**

Éclipse, c’est le nom d’un projet culturel porté cette année par l’Agapei (AGir avec Amis, Parents et Professionnels pour les Personnes en situation de handicap) et l’ADDA du Tarn.

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



