LE TAILLEUR DE REVES ET PAILLETTE – spectacle musical Centre Paris Anim’ Maurice Ravel Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 12 février 2024 au vendredi 16 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adultes. A partir de 5 ans. payant

Tarif plein 11 euros

Tarif réduit 8 euros

Un monde extraordinaire où rien n’est impossible.

Plongé dans la fabrique à rêves, où les songes éveillés et endormis des humains sont façonnés, le Tailleur retrouve Paillette, son acolyte, fée pirate, qu’il avait oubliée au fond d’un rêve. Avec leur ami imaginaire, Bulle, et des instruments de musique, ils confectionneront et raconteront des rêves d’ailleurs. Vous découvrirez Alice, la chercheuse de Soleil, qui ouvrira les portes de l’insouciance passée, et encore bien d’autres personnages mystérieux…

Dans chaque rêve, les comédien.nes nous attirent dans un voyage musical : avec de nombreux instruments (violon, guitare, percussions, flûtes), ils créent une musique en résonance avec le récit.

Un véritable spectacle de virtuosité où la vibration de la musique live et le texte ne font qu’un. Entendre de la musique live est une véritable opportunité dans le spectacle vivant. Sentir la vibration des instruments sur la scène, les voir et les entendre évoluer entre les mains des musiciens, permet de porter le texte et entraine vers des paysages visuels et sonores indispensables à l’évasion du spectateur.

Centre Paris Anim’ Maurice Ravel 6 avenue Maurice Ravel 75012 Paris

Contact : http://www.theatredouze.fr/pages/LE-TAILLEUR-DE-REVES-ET-PAILLETTE_spect-260.html +33144756032 theatredouze@laligue.org https://www.facebook.com/theatredouzeparis https://www.facebook.com/theatredouzeparis http://www.theatredouze.fr/pages/Tarifs_article-286.html

Compagnie La fille de l’eau Le tailleur de rêves et Paillette – spectacle musical